Bayramda şehit oğullarının mezarını ziyaret ettiler
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Bayramda şehit oğullarının mezarını ziyaret ettiler

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Selahattin ve Ayşe Azak çifti, bayramda şehit oğulları Piyade Onbaşı Fahrettin Azak'ın mezarını ziyarete gitti ve dua etti.

Bayramda şehit oğullarının mezarını ziyaret ettiler
24.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:55

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Selahattin ve Ayşe Azak çifti, bayramda şehit oğulları Piyade Onbaşı Fahrettin Azak'ın mezarını ziyarete gitti ve dua etti.

Kaynarca'nın Şeyhtımarı Mahallesi'nde oturan Selahattin Azak ile Ayşe Azak, 18 Ağustos 1997 tarihinde Muş'ta bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan oğulları Piyade Onbaşı Fahrettin Azak'ın mezarını ziyarete gitti ve dua etti. Kaynarca Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarmalar şehit ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Selahattin Azak, "Bayramlarda oğlum bize gelirdi bu bayramda biz ona geldik" dedi. Ayşe Azak ise "Oğlum şehit oldu, acısı yüreğimizden ve kalbimizden çıkmıyor. Nereye gitsek acısı bizimle beraber gidiyor. Mezarına sürekli gidip geliyoruz ama onun eksikliği belli oluyor bir türlü unutulmuyor. 3 tane evladım var hepsinin yeri ayrı" diye konuştu.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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