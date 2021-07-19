BAYRAMA SUSUZ GİRİYORLAR
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BAYRAMA SUSUZ GİRİYORLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde sık sık şebeke suyu kesintilerinin yaşandığı İkizce Mahallesi'nde bölge halkı, Kozağaç Barajı'ndan tankerlerle taşıma su getirdiklerini belirtip, çözüm beklediklerini söyledi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde sık sık şebeke suyu kesintilerinin yaşandığı İkizce Mahallesi'nde bölge halkı, Kozağaç Barajı'ndan tankerlerle taşıma su getirdiklerini belirtip, çözüm beklediklerini söyledi. Saniye Karabulut (96), Kuşlar bile burada durmuyor. Su olan yerlere gidiyorlar dedi. İlçe merkezine 9 kilometre mesafedeki 850 nüfuslu İkizce Mahallesi'nde sıklıkla yaşanan su kesintisi, bölge halkının tepkisini çekti. Yeni Camii önünde toplanan mahalleli, kesintilerin sona ermesini istedi. Kozağaç Barajı'ndan tankerlerle taşıma su getirdiklerini söyleyen vatandaşlar, kesintilerin en azından haber verilmesini istedi.

'KESİNTİYİ ÖNCEDEN BİLDİRMELERİNİ İSTİYORUZ'

Mahalle sakini Elif Aşçı (44), Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Kesintiyi önceden bildirmelerini istiyoruz. O zaman önlem alabiliriz. Çoğu zaman bilgi vermeden kesiyorlar dedi.Kübra İnan (63) da bu yıl su kesintisinin arttığını belirterek, Kesintinin saati belli olmuyor. Bakıyorsunuz akıyor, bakıyorsunuz 5 dakika sonra kesiliyor. Bir iş yapmak istiyorsunuz yapamıyorsunuz. Duşa dahil giremiyoruz. Sular gelir gelmez bidonlarımızı dolduruyoruz diye konuştu.Abdurrahman Seyret (60) ise güzel bir doğaya sahip mahallede yaşadıklarını belirterek, Geceleri yorganla yatıyoruz. Bu kadar güzelliğe sahip olan bir yerde, 4-5 gün susuz kaldığımız günler oluyor. Saat 03.00'de uyanıp, suyun gelip gelmediğini kontrol ediyorum. Suyun akmadığını görünce hayal kırıklığı yaşıyorum. Belediye başkanına bir türlü ulaşamıyoruz. Menteşe'ye en yakın mahallelerden birinde otuyoruz. Kozağaç Barajı'ndan buraya istenildiği takdirde su getirebilir. Belediye yetkilileri bizlerle canı gönülden ilgilenmiyor dedi.Saniye Karabulut ise, Kuşlar bile burada durmuyor. Su olan yerlere gidiyorlar ifadelerini kullandı.

BAYRAMA SUSUZ GİRİYORLAR
BAYRAMA SUSUZ GİRİYORLAR
BAYRAMA SUSUZ GİRİYORLAR
BAYRAMA SUSUZ GİRİYORLAR
BAYRAMA SUSUZ GİRİYORLAR
BAYRAMA SUSUZ GİRİYORLAR
BAYRAMA SUSUZ GİRİYORLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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