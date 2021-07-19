Bayram trafiği havadan denetimlerle izlenecek
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Bayram trafiği havadan denetimlerle izlenecek

Bayram trafiği havadan denetimlerle izlenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayram süresince trafikte üzücü olayların medyana gelmemesi için yoğu trafik tedbirleri alan İçişleri Bakanlığı, havadan denetimleri de artırdı.

Bayram süresince trafikte üzücü olayların medyana gelmemesi için yoğu trafik tedbirleri alan İçişleri Bakanlığı, havadan denetimleri de artırdı. Bu kapsamda bayram sonuna kadar 122 saat helikopter ile bin 910 saat drone denetimi yapılacak.

Emniyet, jandarma sorumluluk bölgelerinde trafik güvenliğinin havadan sağlanması amacıyla, 15-25 Temmuz tarihleri arasında Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 20 ilde 122 saat helikopter ile 79 ilde ise bin 1910 saat drone ile denetimler yapılacak.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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