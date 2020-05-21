Bayram tatlılarını bal ile hafifletin
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Bayram tatlılarını bal ile hafifletin

Katkısız balın şeker ihtiyacını en doğal şekilde karşıladığını dile getiren Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, balın hamur ve süt tatlılarında gönül rahatlığıyla kullanılabileceğini belirtiyor.

Bayram tatlılarını bal ile hafifletin
21.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:45

Ramazan Bayramı'nda sıkça tüketilen geleneksel Türk tatlıları, içerisinde barındırdığı beyaz un ve şeker ile birçok soruna davetiye çıkarıyor. Uzmanların sık sık uzak durulması gereken gıdalar olarak tanımladığı 3 beyazı da bünyesinde barındıran geleneksel tatlıları bazı değişikliklerle hafifletmek mümkün. Ünlü şeflerin de şeker yerine tercih ettiği katkısız bal, hem tatlıların vitamin bakımından içeriğini zenginleştiriyor hem de tatlıları daha doğal hale getiriyor.

Bayramda bolca tüketilen şerbetli tatlılar ve şekerli ürünler birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Özellikle Ramazan ayında metabolizmanın yavaşlamasıyla birlikte ağır şerbetli tatlıların fazla şekilde tüketilmesi, sağlıklı kişileri de en az kronik hastalığı olanlar kadar etkiliyor. Gereğinden fazla şekerli tatlı tüketilmesi başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere diyabet gibi birçok sağlık problemine zemin hazırlayabiliyor. Türk kültüründe ve mutfağında önemli yeri olan bayram tatlılarını basit değişiklerle hafifletmek mümkün.

HAMUR VE SÜT TATLILARINDA BAL NASIL KULLANILIR?

Hamur tatlılarının 3 beyaz olarak bilinen beyaz un, rafine şeker ve tuzun kullanılmadan da hazırlanabileceğini belirten Bal Gurmesi ve Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, şu bilgileri paylaşıyor: "Bayram kültürümüzün önemli bir parçası olan tatlılarımızı, sağlığımızı korumak için hafifletmemiz gerekiyor. Hamur tatlılarında beyaz un yerine daha sağlıklı siyez unu ve karabuğday unu kullanabiliriz. Tuzu mümkün olduğunca azaltmalıyız. Hamur tatlılarının şerbetinde ise dünyadaki birçok hastalığın sebebi olan rafine şeker yerine ham bal ile hazırlanan şerbetleri tercih etmeliyiz. Ham ve katkısız bal ile hazırlanan tatlı şerbeti vitamin, mineral ve protein bakımından rafine şeker ile hazırlanan şerbete göre daha besleyici ve doğaldır. Bu şekilde hamur tatlılarını hafifletebiliriz. Ham ve katkısız bal keza kazandibi, tavukgöğsü, muhallebi ve keşkül gibi birçok süt tatlısında da gönül rahatlığıyla kullanılabilir."

"BU BAYRAMDA BÜYÜKLERİMİZE BAL GÖNDERELİM"

Bayram ziyaretlerinde aile büyüklerine birçok katkı maddesini içinde barındıran şekerlemelerin götürülmemesi gerektiğinin altını çizen Ahmet Bağran Aksoy, rafine şeker ürünlerin kronik rahatsızlıkları olanlar için tehlikeli olduğunu belirtti. Bu bayramda Koronavirüs nedeniyle ziyaretlerin yapılamayacağını hatırlatan Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, "Büyüklerimize ve sevdiklerimize bu bayramda katkısız ham bal gönderebiliriz. Böylece geleneklerimizi sürdürürken sevdiklerimizin sağlığını da koruyabiliriz.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) 2017'de yayınladığı obezite raporuna göre dünyanın yüzde 19,5'i obez olarak kayıtlara geçiyor. Türkiye ise yüzde 22,3 ile dünya ortalamasının üstünde yer alıyor. Bu rakamlar bize obezite ile mücadelede beslenme alışkanlıklarının değişmesi gerektiğini ifade ediyor." dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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