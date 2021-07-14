Bayram tatilini yeni keşiflere ayırmak isteyenler için adres

Rahmi M. Koç Müzesi, uzun bayram tatilini İstanbul'un güzellikleriyle iç içe geçirmeye hazırlananları, sanayi, iletişim ve ulaşım tarihinin efsanelerinden oluşan zengin koleksiyonunu görmeye davet ediyor.

Kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen müzenin Haliç kıyısındaki ayrıcalıklı atmosferi, her yaştan ziyaretçiye unutulmaz bir gün vaat ediyor.

1994 yılından bu yana tek ve özgün olma özelliğini koruyan Rahmi M. Koç Müzesi, farklı alan ve dönemlerin mirasını yaşatıyor. Müzede 1898 model Malden Buharlı Otomobil'den 1963 model ilk Anadol'a 90'ın üzerinde klasik otomobil sergileniyor. 19'uncu yüzyıldaki iki tekerlekli ulaşım araçları, çocuk bisikletleri ve bebek arabaları da görenlere renkli bir öykü aktarıyor.

Müzenin denizcilik objeleri ve modellerinden oluşan geniş koleksiyonunda hem karada hem denizde giden bir Amphicar, kanolar, buharlı yatlar, Saltanat Kayığı ve diğer küçük tekneler görülebiliyor. İki bölümden oluşan demiryolu ulaşım koleksiyonu, Sultan Abdülaziz'in Saltanat Vagonu ve Kadıköy-Moda Tramvayı'nın yanı sıra ince işçilikli lokomotif ve tramvay modellerini meraklılarıyla buluşturuyor. Tüm zamanların en önemli uçağı Douglas DC-3 ve F 104S Starfighter avcı bombardıman uçağı da açık alanda sergileniyor.

Zaman tünelinde adım adım

Tersane bölümündeki açık alanda eski dükkanların yeniden canlandırıldığı nostaljik sokak, zaman tünelinde yolculuğa çıkarırken; Edison telgrafından telefonlara, fotoğraf makinelerinden zoetroplara ve en eski matbaa makinelerine kadar pek çok iletişim aracı tarihsel bağlamda benzersiz bir keşif yaşatıyor.

'Altın Boynuz'u keşif

Rahmi M. Koç Müzesi'nde nostaljik teknelerle gerçekleştirilen Haliç turları serin ve keyifli bir bayram günü yaşatıyor. Müzenin rıhtımından hareketle başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren tekne turları, 'Altın Boynuz' olarak bilinen Haliç'in tarihi ve kültürel kimliğine farklı bir bakış açısı sunuyor.

*Rahmi M. Koç Müzesi, sadece arife ve bayramın birinci günü kapalı, ikinci, üçüncü ve dördüncü günü 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Bültenler