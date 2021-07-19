Bayram öncesi uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen polis operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen polis operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında Kurtuluş mahallesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan bir çalışma yaptı. Uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair bilgiler elde edilmesi üzerine ve devamında yapılan çalışmalar sonrası düzenlenen operasyonda, 172 tablet içerisinde 2 bin 408 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 9 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheliden biri işlemlerin ardından serbest bırakılırken, diğer şahıs U.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı