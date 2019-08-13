13.08.2019 20:21

Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bayındır ilçesindeki kırsal Balcılar mahallesi yakınlarında, zeytinlik ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede çıkan yangın, 4 helikopter ve 12 arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler alandaki soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Davut CAN İZMİR,(DHA)

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Kaynak: DHA