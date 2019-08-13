Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın

Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın

Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın (2)KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Bayındır ilçesindeki kırsal Balcılar mahallesi yakınlarında, zeytinlik ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede çıkan yangın, 4 helikopter ve 12 arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı.

13.08.2019 20:21
Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın

Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın (2)
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Bayındır ilçesindeki kırsal Balcılar mahallesi yakınlarında, zeytinlik ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede çıkan yangın, 4 helikopter ve 12 arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler alandaki soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Haber Davut CAN İZMİR,(DHA)
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Kaynak: DHA
Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın
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