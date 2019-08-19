Bayburt Üniversitesinde öğrenci kayıtları başladı

19.08.2019 17:46

Bayburt Üniversitesinde 2019-2020 akademik yılı için öğrenci kayıtları başladı.

İki aşamalı kayıt sistemi çerçevesinde 21 Ağustos'a kadar e-devlet üzerinden online ön kayıt yapacak öğrenciler, 19-23 Ağustos'ta ise Dede Korkut Külliyesindeki Mühendislik Fakültesinde kurulan öğrenci kayıt bürolarında kayıt işlemi gerçekleştirebilecek.

Bayburt şehirler arası terminalinde Bayburt Üniversitesi tarafından kurulan stant aracılığıyla kayıt, konaklama ve diğer işlem ve ihtiyaçlar için danışmanlık hizmeti sunulan öğrencilere tanıtım broşürü gibi yardımcı materyaller de dağıtılıyor.

Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, birlikte başlayacakları yeni yolculukta her zaman öğrencilerin yanında olacaklarını ve üretken fikirleri gerçekleştirmek için onlarla birlikte hareket edeceklerini belirterek, öğrencilerin kendileri için çok değerli birer emanet olduğunu kaydetti.

Öte yandan, ilahiyat lisans tamamlama programına kayıt işlemleri için de şahsen kayıt başvurularının 19-23 Ağustos'ta öğrenci bürolarında alınacağı kaydedildi.

Kaynak: AA