Bayburt'tan İdlib'e yardım eli
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Bayburt'tan İdlib'e yardım eli

İHH Bayburt temsilciliği öncülüğünde Seyyit Yakup İlim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin katkılarıyla toplanan yardımlar düzenlenen törenle İdlib'e uğurlandı.

06.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:39
Bayburt'tan İdlib'e yardım eli

temsilciliği öncülüğünde Seyyit Yakup İlim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin katkılarıyla toplanan yardımlar düzenlenen törenle 'e uğurlandı.


Törende konuşan Belediye Başkanı , "Burada bir hayır için toplandık. Bayburt'tan İdlib'e uzanacak olan yardım elini burada görüyoruz. Emeği geçenleri yürekten kutluyoruz. Bayburt halkı her zaman olduğu gibi yardım konusunda elinden geleni yaptı. Ben başta İHH olmak üzere Seyyit Yakup Derneği ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Allah yaptığınız yardımları kabul eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından tırlar dualarla İdlib'e uğurlandı.


Törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin yanı sıra siyasi il başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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