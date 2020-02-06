Bayburt'tan İdlib'e yardım

06.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:36

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bayburt temsilciliği öncülüğünde Seyyit Yakup İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin katkılarıyla toplanan yardımlar düzenlenen törenle İdlib'e uğurlandı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bir hayır için toplandıklarını belirterek, "Bayburt'tan İdlib'e uzanacak yardım elini burada görüyoruz. Emeği geçenleri yürekten kutluyoruz." dedi.

Bayburt halkının her zaman olduğu gibi yardım konusunda elinden geleni yaptığını ifade eden Pekmezci, "Ben başta İHH olmak üzere Seyyit Yakup Derneği ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Allah yaptığınız yardımları kabul eylesin diyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tırlar dualarla İdlib'e uğurlandı.



Uğurlama törenine, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İHH Bayburt Şube Temsilcisi İlhami Polat'ın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA