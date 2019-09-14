Bayarslan: "Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından, "Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik" dedi.

14.09.2019 18:26
Bayarslan:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından, "Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik" dedi.


TFF 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü'ne 1-0 yenilen BB Erzurumspor'da Teknik Sorumlu Uğur Bayarslan maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


Konuşmasına Keçiörengücü'nü tebrik ederek başlayan Bayarslan, "Oyuna her iki takım da dengeli başladı. Keçiörengücü'nün iyi takım olduğunu, saha avantajını iyi kullandığını söylemiştik. Sentetik sahada oynuyorlar. Bizim çocuklarımız ilk defa sentetik sahada müsabaka yaptılar. Bunu da sahanın her bölümünde gördük. 15. dakikada Hasan ile karşı karşıya kaldığımız pozisyonu değerlendiremedik. Gol atan takımın galip geleceği bir maça dönüştü. İkinci yarının başlarında yediğimiz kafa golü ile geriye düştük. Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik. Sanırım maçın hakkı berberlik olurdu. Bu maçtan ders çıkartıp önümüzdeki haftalara bakacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)

  • SPOR SİYASETTEN ARINDIRILSIN:
    BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR ? Belediye kuruluş kanununda profesyonel takıma destek var mı ? Kamu kaynakları ve profesyonellerin finanse edilmesi ? Bir de bu takımlardaki yabancı oyuncular ? Ulusal kaynakların yabancılara aktarılması olmuyor mu ? Hukuka aykırılık yok mu burada ? Top yuvarlak, siyaset köşeli. . Uyumsuz ikili. . Belediyespor son yıllar da türetildi. . Hukukçularımızın görüşlerini bekliyoruz. Gerçek ERZURUMSPORA a başarılar. .
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