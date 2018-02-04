Bayan Kuaförleri Pazar Günü Dükkanlarını Açabilecek

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bayan kuaförlerine Pazar günü tatil edilmesine ilişkin karara yargı "dur" dedi.

Samsun'da 2016 Ekim ayında Pazar günlerinin tatil edilmesine ilişkin olarak Samsun Valiliği tarafından verilen karara karşı, Samsun'da 15 bayan kuaförü tarafından açılan davada mahkemece yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar verildi. Pazar günlerinin tatil edilmesi kararının 'bayan kuaförlerinin çoğunluğunun yapmış olduğu müracaat üzerine verildiği ve bu sebeple hukuka uygun olduğuna' ilişkin savunmaları yerel mahkemece itibar edilmedi. Mahkeme, 'Valilik yasa ile sadece çalışma saatlerini düzenleme yetkisi verildiği, bu yetkiyi aşarak tüm günü tatil etmesinin mümkün olmayacağına' hükmetti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan davacılar vekili Av. Burak Kasım, "Mahkemece verilen karar, hukuka ve yasalara uygundur. Demokrasi, çoğunluğun istemleri karşısında azınlığın haklarının korunduğu rejimdir" dedi.

Davacı kuaförler adına konuşan kuaför Hasan Karakaya, "Mücadelemiz yaklaşık 3-4 aydır devam ediyor. Bizim tek amacımız çalışma hakkımızı elimizde tutmaktı. Bizim en yoğun iş yaptığımız gün Pazar günleridir. Biz bugünlerde çalışmak istediğimizi dile getirdik. Türkiye'nin birçok yerinde 'Pazar Tatili' denendi. Hiçbir yerde de başarılı olmadı. Türkiye'nin her yerinde Pazar günleri bayan kuaförleri açıkken Samsun'da kapalı olması düşündürücü bir durumdu. Sonuç olarak mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Sonuçtan çok memnunuz. Karar alınmadan önce mağduriyetler yaşıyorduk. Pazar günü kuaför açtığımız için sırasıyla bin, 2 bin ve 4 bin TL para cezaları alıyorduk. Birçok arkadaşımız bu yüzden ceza aldı. Mahkeme kararının ardından bu cezalara da itiraz ettik. Cezaların da kaldırılacağını düşünüyoruz. Alınan karardan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

Davacı diğer bayan kuaförleri de mahkemeden çıkan karara çok sevindiklerini ve artık Pazar günleri kuaför dükkanları açacaklarını söylediler. - SAMSUN