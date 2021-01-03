Batman'ın Gerçüş ilçesinde yamaç paraşütü keyfi
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Batman'ın Gerçüş ilçesinde yamaç paraşütü keyfi

03.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:32
Batman'ın Gerçüş ilçesinde yamaç paraşütü keyfi

Batman'ın Gerçüş ilçesinde yapılan yamaç paraşütü renkli görüntüler oluşturdu.

Batman'ın Gerçüş ilçesinde yapılan yamaç paraşütü renkli görüntüler oluşturdu.

Ninova Yamaç Paraşütü Kulübü üyesi 15 sporcu, ilçenin 1300 rakımlı Ayrancı Tepesi'ne gelerek, gösteri yaptı.

Hafta sonu havanın güneşli olmasını değerlendirdiklerini belirten yamaç paraşütü pilotu Mehmet Aydemir, 15 sporcu arkadaşıyla uçmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

Aydemir, "Yamaç paraşütünü 20 seneden beri yapıyorum. Burası yamaç paraşütü için çok uygun bir yer." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

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