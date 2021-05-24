BATMAN'DA 3 GÜNDÜR KAYIPTI, DİCLE NEHRİ'NDE CESEDİ BULUNDU
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BATMAN'DA 3 GÜNDÜR KAYIPTI, DİCLE NEHRİ'NDE CESEDİ BULUNDU

BATMAN'DA 3 GÜNDÜR KAYIPTI, DİCLE NEHRİ'NDE CESEDİ BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BATMAN'da, 3 gün önce Dicle Nehri'ndeki Kantar Köprüsü'nde görüldükten sonra haber alınamayan Bedri Oğuz'un (52) suda cansız bedenine ulaşıldı.

BATMAN'da, 3 gün önce Dicle Nehri'ndeki Kantar Köprüsü'nde görüldükten sonra haber alınamayan Bedri Oğuz'un (52) suda cansız bedenine ulaşıldı.

Batman'da yaşayan, 9 çocuk babası, çiftçi Bedri Oğuz'dan haber alamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. Ekipler, yaptıkları araştırmayla Oğuz'un 3 gün önce Dicle Nehri üzerindeki Kantar Köprüsü'nde görüldüğünü belirledi. Oğuz'un suya düşme ihtimali üzerine dalgıçlar, nehirde arama çalışması başlattı. Batman Belediyesi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerince 3 gün önce Dicle Nehri'nde başlatılan aramalar devam ederken, bugün öğle saatlerinde Oğuz'un en son görüldüğü köprünün 150 metre uzaklığında cansız bedeni bulundu. Dicle Nehri'nden çıkarılan Oğuz'un cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

BATMAN'DA 3 GÜNDÜR KAYIPTI, DİCLE NEHRİ'NDE CESEDİ BULUNDU
BATMAN'DA 3 GÜNDÜR KAYIPTI, DİCLE NEHRİ'NDE CESEDİ BULUNDU
BATMAN'DA 3 GÜNDÜR KAYIPTI, DİCLE NEHRİ'NDE CESEDİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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