Batan gemi ruhsatlarından 70 milyonluk vurgun

Marmara Denizi çevresini mesken tutup devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebekenin vatandaşlardan topladıkları batan ve hurdaya ayrılan tekne ruhsatları ile bir çoğu lüks yeni tekneler inşa ettirdikleri, yaptıkları bu imalatı restore gibi göstererek devleti yaklaşık 70 milyon lira...

Marmara Denizi çevresini mesken tutup devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebekenin vatandaşlardan topladıkları batan ve hurdaya ayrılan tekne ruhsatları ile bir çoğu lüks yeni tekneler inşa ettirdikleri, yaptıkları bu imalatı restore gibi göstererek devleti yaklaşık 70 milyon lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı. Şebekenin muhbiri olduğu belirlenen ve kiraladığı evden jandarma ve sahil güvenlik ekiplerini gözetleyip bot hareketliliğine göre denizde yasa dışı yollarla avlanan trolcülere haber uçuran şansın evine yapılan baskında haberleşmek için kullandığı 12 ayrı sim kart ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 51 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmara Denizi'nde trol avcılığı sırasında yakalanan bir kişinin evrak kayıtlarındaki usulsüzlüğün farkına varılması üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamında Yalova, Bursa, İstanbul ve Kocaeli illerinde operasyon düzenlendi. 11 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda "Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlarından aralarında liman başkanlıklarında görevli 4 memurun da bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı. 34 zanlı jandarmadaki ifadelerinin ardından, 3 zanlı ise savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlılarından ikisinin devlet memuru olduğu öğrenildi.

70 milyonluk vurgun

Soruşturmada şebekenin liman başkanlıklarında gemi kontrol memurlarına rüşvet vererek piyasadan topladıkları bakmış ve hurdaya ayrılmış deniz taşıtlarına ait ruhsatları yeni imal edilen teknelere geçirdikleri, yeni imalatları restore gibi gösterip vergi ödemeyerek devleti yaklaşık 70 milyon lira zarara uğrattıkları belirtildi. Yalova'nın Armutlu ilçesinde tekne imalathanesi bulunan bazı şüphelilerin, imal ettikleri yeni avlanma teknelerini, sahte belge ve gemi ve su araçlarına yönelik denetim raporu olan sörveyler ve başka teknelere ait ruhsatlarla sisteme kayıt ettirdiği tespit edildi.

Zanlıların Gemlik ve Yalova Liman Başkanlıklarındaki bazı gemi kontrol memurlarına rüşvet verdiği ve bu şekilde vergi ve harç ödemelerinin alınmadığı belirlendi. Zanlıların ayrıca ruhsatta teknelerin uzunluklarını da olduğundan daha kısa gösterdiği anlaşıldı. Şebekenin eskiyen tekne motorlarını, hurdaya ayrılan ya da hacizli otomobil ya da kamyonlardan numarasını kazıyarak söktükleri motorlarla değiştirdiği belirlendi. Change ruhsat şeklinde resmi belgede sahtecilik yapıp kamuyu nitelikli olarak dolandırmak suçunu işleyen şüphelilere yönelik soruşturmanın devam ettiği ve yeni gözaltıların olabileceği bildirildi.

Yasa dışı trolcülere haber uçurmak için 12 ayrı telefon hattı kullanmış

Zanlılardan Ö.K.'nin Sahil Güvenlik ekiplerinin bulunduğu yeri gören bir bölgeden ev kiraladığı ve Gemlik Körfezi'nde yasa dışı trol avcılığı yapan tekne sahiplerine botların çıkışı konusunda anlık bilgi verdiği tespit edildi. Jandarma tarafından Ö.K.'nın özel olarak kiraladığı daireye yapılan baskında 12 ayrı telefon hattına ait sim kart bulundu.

Jandarma tek tek o tekneleri tespit etti

Operasyon kapsamında çok yönlü araştırmasını 4 bir koldan devam ettiren jandarma ekipleri batan ve hurdaya ayrılan teknelerin belgeleriyle yeni yapılan tekneleri tek tek arayıp buldu ve limana demirletti. O anlara ve operasyona ait ortaya çıkan yeni görüntülerde jandarmanın change edilmiş motorları tespit edip inceleme yaptığı görüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı