Başpehlivan Ali Gürbüz'e, baba ocağında coşkulu karşılama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başpehlivan Ali Gürbüz'e, baba ocağında coşkulu karşılama

Başpehlivan Ali Gürbüz'e, baba ocağında coşkulu karşılama
Demirören Haber Ajansı / Adem Durmaz - Haberler | Spor

660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, baba ocağı Korkuteli'nde coşkuyla karşılandı.

660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, baba ocağı Korkuteli'nde coşkuyla karşılandı.

Edirne'de bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde İsmail Koç'u yenerek altın kemerin sahibi olan Ali Gürbüz, Korkuteli girişinde davul ve zurnayla karşılandı. Karşılama törenine Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ve MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev; başpehlivan Ali Gürbüz ile birlikte üstü açık otobüse binerek yol boyunca sevgi gösterisinde bulunanlara karşılık verdi.

Korkuteli Belediyesi önünde düzenlenen törende konuşan Başpehlivan Ali Gürbüz, "Böyle güzel bir günde böyle coşkulu güzel bir karşılama yaptığınız için öncelikle hepinize teşekkür ederim. Korkuteli halkı hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. İyi günümde de kötü günümde de her zaman yanımdaydı. Biz bugünlere zor zamanlardan geldik. Her zaman bana destek oldunuz, her zaman yanımda oldunuz. Bu kemeri de sizlerin duaları ile aldık. Hepinizden Allah razı olsun, teşekkür ederim" diye konuştu.Kırkpınar'da Korkuteli'ni temsil eden en küçük pehlivan Burak Mor ve Ali İhsan Batmaz'a sertifikalarını, Ali Gürbüz takdim etti.Belediye Başkanı Ömer İşlek tüm Korkuteli halkı adına Gürbüz'e beşibiryerde hediye etti.Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit ise "Kıymetli Korkutelililer bugün tüm Korkuteli olarak büyük bir heyecanı, büyük bir mutluluğu birlikte paylaşıyoruz. Tarihi Kırkpınar er meydanında başpehlivanlığı, altın kemeri ilçemize getiren, bize bu mutluluğu, bu heyecanı yaşatan başpehlivanımıza sizler adına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Başpehlivan Ali Gürbüz'e, baba ocağında coşkulu karşılama
Başpehlivan Ali Gürbüz'e, baba ocağında coşkulu karşılama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Durmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Zeynep Bastık Şahan Gökbakar Aslıhan Karalar
Spor Ali Koç Balotelli Mehmet Topal Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başpehlivan Ali Gürbüz'e, baba ocağında coşkulu karşılama - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 22:23:37. #1.14#

title