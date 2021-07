Başpehlivan Ali Gürbüz'e, baba ocağında coşkulu karşılama

660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, baba ocağı Korkuteli'nde coşkuyla karşılandı.

Edirne'de bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde İsmail Koç'u yenerek altın kemerin sahibi olan Ali Gürbüz, Korkuteli girişinde davul ve zurnayla karşılandı. Karşılama törenine Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ve MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev; başpehlivan Ali Gürbüz ile birlikte üstü açık otobüse binerek yol boyunca sevgi gösterisinde bulunanlara karşılık verdi.

Korkuteli Belediyesi önünde düzenlenen törende konuşan Başpehlivan Ali Gürbüz, "Böyle güzel bir günde böyle coşkulu güzel bir karşılama yaptığınız için öncelikle hepinize teşekkür ederim. Korkuteli halkı hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. İyi günümde de kötü günümde de her zaman yanımdaydı. Biz bugünlere zor zamanlardan geldik. Her zaman bana destek oldunuz, her zaman yanımda oldunuz. Bu kemeri de sizlerin duaları ile aldık. Hepinizden Allah razı olsun, teşekkür ederim" diye konuştu.Kırkpınar'da Korkuteli'ni temsil eden en küçük pehlivan Burak Mor ve Ali İhsan Batmaz'a sertifikalarını, Ali Gürbüz takdim etti.Belediye Başkanı Ömer İşlek tüm Korkuteli halkı adına Gürbüz'e beşibiryerde hediye etti.Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit ise "Kıymetli Korkutelililer bugün tüm Korkuteli olarak büyük bir heyecanı, büyük bir mutluluğu birlikte paylaşıyoruz. Tarihi Kırkpınar er meydanında başpehlivanlığı, altın kemeri ilçemize getiren, bize bu mutluluğu, bu heyecanı yaşatan başpehlivanımıza sizler adına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

