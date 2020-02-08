Haberler » Spor » Basketbol: Toplu sonuç - Spor

Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta oynanan 4 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 18. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

08.02.2020 23:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 23:00
Basketbol: Toplu sonuç

ING Süper Ligi'nde 19. hafta oynanan 4 maçla başlarken, Basketbol 1. Ligi'ne ise 18. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen: 77-86

Teksüt Bandırma-Beşiktaş Sompo Sigorta: 85-64

Türk Telekom-TOFAŞ: 68-67

Frutti Extra Bursaspor-OGM Ormanspor: 90-88

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Mamak Belediyespor-Samsunspor: 76-68

BUDO Gemlik Basketbol-Final Gençlik: 92-95

Akhisar Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 100-83

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Konyaspor: 88-77

Semt77 Yalovaspor-Merkezefendi Belediyespor: 86-73

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler