Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Spar Girona'yı ağırlayacak - Haberler Spor
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Spar Girona'yı ağırlayacak

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Spar Girona'yı ağırlayacak
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 12. haftasında yarın İspanya'nın Spar Girona ekibini konuk edecek.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 12. haftasında yarın İspanya'nın Spar Girona ekibini konuk edecek.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Bir maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen sarı-kırmızılılar, grupta 4 galibiyet, 6 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

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AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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