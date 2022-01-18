Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Spar Girona'yı ağırlayacak
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 12. haftasında yarın İspanya'nın Spar Girona ekibini konuk edecek.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 12. haftasında yarın İspanya'nın Spar Girona ekibini konuk edecek.
Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Bir maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen sarı-kırmızılılar, grupta 4 galibiyet, 6 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.
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