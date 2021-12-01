Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Salon: TOBB ETÜHakemler: Jelena Smiljanic (Sırbistan), Ewa Matuszewska (Polonya), Maka Kupatadze (Gürcistan)Nesibe Aydın: Coates 11, Eldas 10, Nacickaite 15, Snytsina 26, Thomas 16, Gülşah Duman 10, Hülya Çoklar 6, Merve Uygül 2, Gizem KaymazNKA Universitas PEAC: Dudasova 8, Kiss 16, Marshall...
AYDIN (AA) - Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Jelena Smiljanic ( Sırbistan ), Ewa Matuszewska ( Polonya ), Maka Kupatadze ( Gürcistan )
Nesibe Aydın : Coates 11, Eldas 10, Nacickaite 15, Snytsina 26, Thomas 16, Gülşah Duman 10, Hülya Çoklar 6, Merve Uygül 2, Gizem Kaymaz
NKA Universitas PEAC: Dudasova 8, Kiss 16, Marshall 9, Nelson 15, Wentzel 2, Szucs 3, Brajkovic 6, Selcova 3
1. Periyot: 30-18
Devre: 52-28
3. Periyot: 74-44
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu son hafta maçında Nesibe Aydın, sahasında Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımını 96-62 yendi.
Grubunu lider bitiren Nesibe Aydın, daha önce son 32 turunu garantilemişti.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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