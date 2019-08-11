Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi

11.08.2019 00:06

20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında İsrail'e 83-80 mağlup oldu.

Kosova'nın başkenti Priştine'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda milliler, 5-8'incilik klasman maçında İsrail ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk yarısını 40-35 önde kapatan ay-yıldızlılar, ikinci devrede skor üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 83-80 mağlup ayrıldı.

Milliler, yarın TSİ 17.30'da Romanya ile 7'ncilik maçı oynayacak.

Kaynak: AA