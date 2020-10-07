Başkentte komşular arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
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Başkentte komşular arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı

07.10.2020 05:29 | Son Güncelleme: 07.10.2020 05:32
Başkentte komşular arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçeler Üstü Mahallesi'nde oturan komşu 2 aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, S.K. adlı kadın ile R.B. ve henüz ismi belirlemeyen bir kişiyi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan S.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan M.A'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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