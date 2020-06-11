Başkentte, 65 yaş ve üzeri EGO ulaşım kartları kullanıma açıldı
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Başkentte, 65 yaş ve üzeri EGO ulaşım kartları kullanıma açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 21 Mart'ta askıya aldığı 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşım kartlarını yeniden kullanıma açtı.

Başkentte, 65 yaş ve üzeri EGO ulaşım kartları kullanıma açıldı
11.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:18

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 21 Mart'ta askıya aldığı 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşım kartlarını yeniden kullanıma açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü'nün 21 Mart'tan itibaren tedbir amaçlı kullanıma kapattığı 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kartlarını yeniden hizmete açtı.

Kovid-19 normalleşme sürecinin başlamasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı 10.00-20.00 saatleri arasında, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre, 416 bin 303 kişinin sisteme kayıtlı olduğu Ankara'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlar tarafından pandemi öncesi aylık ortalama 200 bin serbest kart kullanıyordu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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