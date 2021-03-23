Başkent'te yaza yemyeşil hazırlık
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Başkent'te yaza yemyeşil hazırlık

23.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:42
Başkent'te yaza yemyeşil hazırlık

Ankara'nın Keçiören ilçesinde parkları süsleme, çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde parkları süsleme, çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki parkları süsleme, çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürürken, mevcut parklarda da revize işlemleri aralıksız devam ediyor. Yeni yapılan parklara çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları da kuran ekipler pakları yaza hazırlıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören'in parkları artık daha bakımlı ve daha huzurlu. İlçemizde 500'den fazla parkımız var. Yeni park yapım ve ağaçlandırma çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Yeni parklarımızla birlikte tüm parklarımızı yaza yemyeşil bir şekilde hazırlıyoruz" ifadeleri kullandı.

Keçiören'in daha yaşanabilir hale gelmesi için inşa edilen parklarla birlikte ilçenin daha estetik bir siluete kavuşturulduğunu söyleyen Altınok, "Keçiören'de 500'den fazla park bulunuyor. Bu parklarımızın 23 tanesini son bir yılda inşa ettik. Yeni paklarımızı da yeşil alan, çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank ve kamelyalarla donattık. Park zengini bir ilçe olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi. - ANKARA

Başkent'te yaza yemyeşil hazırlık
Başkent'te yaza yemyeşil hazırlık
Başkent'te yaza yemyeşil hazırlık
Başkent'te yaza yemyeşil hazırlık
Başkent'te yaza yemyeşil hazırlık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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