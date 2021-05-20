Başkent bahara hazırlanıyor
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Başkent bahara hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Yerel

Başkent bahara hazırlanıyorANKARA – Peyzaj ve bakım çalışmalarıyla Başkent'i daha güzel bir kent haline dönüştürmeye yönelik çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bahar hazırlıklarını sürdürüyor.

Başkent bahara hazırlanıyor

ANKARA – Peyzaj ve bakım çalışmalarıyla Başkent'i daha güzel bir kent haline dönüştürmeye yönelik çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bahar hazırlıklarını sürdürüyor.

ANFA ekipleri Ankara'nın en önemli merkezlerinden biri olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nı geri dönüşümden üretilen ağaç saksılarla ve çiçeklerle süslerken, Güvenpark'ta da detaylı bir havuz temizliği gerçekleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bahar hazırlıkları çerçevesinde kentin sembol noktalarından biri olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda da peyzaj çalışmalarına imza attı. Orta refüjde çiçeklendirme ve çalı dikiminin de yapıldığı meydana ANFA ekipleri tarafından ağaç saksılar içinde üç top leylandi ve spiral leylandi ağaçları ile petunya, sardunya ve sarmaşık çiçekler yerleştirildi. Su hattının döşendiği alanda ayrıca Güvenpark havuzunda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, kentin merkez noktası olan Kızılay Meydanı'na yeni peyzaj düzenlemesi ve havuz temizliği ile görsel bir estetik kazandırdı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na yerli üreticilerden alınan ve 35 metre yüksekliğe kadar çıkan Mabet ağacı diktiklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, "Yeni belediyecilik anlayışımız doğrultusunda bütün vatandaşlarımızın birbirlerini daha çok sevmesine, saymasına ve kucaklamasına vesile olsun diye özellikle Mabet ağacını seçtik. Tüm bu çevre düzenlemesini yapan ve büyük emek harcayarak güzel bir iş çıkaran ANFA Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha güzel hepimizi mutlu eden işlerde üretmeye devam edeceğiz" dedi.

ANFA Genel Müdürlüğü, kent genelinde gelen talepler doğrultusunda Ahşap Atölyesi'nde üretilen, doğaya ve çevreye duyarlı ahşap saksı uygulamasına devam edecek.

Başkent bahara hazırlanıyor
Başkent bahara hazırlanıyor
Başkent bahara hazırlanıyor
Başkent bahara hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

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