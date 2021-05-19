Başkanlardan esnaf ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkanlardan esnaf ziyareti

Başkanlardan esnaf ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile birlikte esnaf ziyareti yaparak sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile birlikte esnaf ziyareti yaparak sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

Belediye Başkanı Ramazan ile İl Başkanı Karataş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Cumhuriyet Meydanında düzenlenen program sonrası Cumhuriyet Caddesinde bulunan esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinlediler. Esnaflarla sohbet edin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Belediye Başkanı Ramazan ile İl Başkanı Karataş, esnafın taleplerini alarak, belediye ile ilgili olan konularda talimat verdi.

Cumhuriyet Caddesi esnafı ise özellikle cephe giydirme çalışmaları için teşekkürlerini ifade ettiler. - KİLİS

Başkanlardan esnaf ziyareti
Başkanlardan esnaf ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Pınar Altuğ Burak Sergen Tuba Büyüküstün
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkanlardan esnaf ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 15:14:33. #1.16#

title