BAŞKANIMIZ, MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

ADIYAMAN (Habermetre) - Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneğini ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği üyesi muhtarlarla bir araya gelerek mahalleleri ve köyleri hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahdulkadir Geylanı Taş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette muhtarlardan mahallelerinin ve köylerinin sorunlarını dinleyen Başkanımız, çözüm için gerekli çalışmaların talimatını vereceğini söyledi.

Başkanımız ziyarette yaptığı konuşmada, muhtarlarla birlikte şimdiye kadar güzel bir şekilde çalıştıklarını, bundan sonra da Adıyaman için el birliğiyle güzel çalışmalara imza atacaklarını dile getirerek, "Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneğini ziyaret ederek kıymetli muhtarlarımızla hasbıhal ettik. Bir araya geldiğimiz muhtarlarımızdan mahallelerinin ve köylerinin sorunlarını ve isteklerini dinledik. İnşallah, gücümüzün yettiğince sorunları halledip, taleplere cevap vermeye çalışacağız. Muhtarlarımız bizim gözümüz, kulağımız, halkımızla aramızdaki köprümüzdür. Bizim için görüşleri ve gözlemleri çok önemli" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahdulkadir Geylanı Taş ve muhtarlar ise kendilerine her zaman destek veren Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

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