Başkan Yılmaz: "Cumhurbaşkanımız Bizim Teknik Direktörümüz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Proje Yarışması'nda Lojistik Köy'ün kent ekonomisine yaptığı katkı nedeniyle ödüle layık görüldüğünü açıkladı.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde belediye başkanları ve meclis üyeleriyle Samsunum-1 Gemisinde bir araya geldi. Grup toplantısında meclis üyelerine hitap eden Başkan Yılmaz, 2019 sürecinin başladığını belirterek, "Bu süreç içerisinde varsa birbirimizin eksik taraflarını telafi edip kapatalım" dedi.



"Bizim tek bir liderimiz var, o da Cumhurbaşkanımız"



Terme'de Pazar günü yapılan kongreye değinen Başkan Yılmaz, "Orada bir takım gerginlikler oldu ve bu bizleri derinden üzdü. Kongreyi yeniden tartışmaya gerek yok. Ancak bana göre Genel Merkez'in başından beri kurmaya çalıştığı düzene biz partililer olarak destek olmalıydık. Çünkü biz siyasi teşkilat disiplini taşıyan bir partinin mensuplarıyız. Bizim tek bir liderimiz var. O da Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız bizim teknik direktörümüz. Size soruyorum futbolcu teknik direktöre beni orada değil şurada oynat diyebilir mi? İşte biz de bizi yöneten partimizin kararlarına saygı göstermeli ve ona uyarak birlikte bu işi göğüslemeliyiz. Çünkü biz aklıselimden hiç bir zaman uzaklaşmamış bir siyasi hareketiz" diye konuştu.



"2019'da partimizin başarısı ülkemizin başarısı olacak"



2019 seçimlerinin önemini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Siyasi hareketimizin başarısı ülkemizin başarısı olacaktır. 2019'da bizim başarımızla birlikte ülkemiz kazanmış olacak. Ülkemizin yakalamış olduğu şu kalkınma hamleleri ve dinamizmin zarar görmemesi için bizler var gücümüzle çalışacağız ve gece gündüz demeyeceğiz. Kalkınma hızımızın sürdürülebilir olması için istikrar şart" şeklinde konuştu.



"Samsun, kent ekonomisine katkıda lider"



AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Proje Yarışması'nda kent ekonomisine yaptığı katkı sebebiyle Büyükşehir Belediyesi Lojistik Köy Projesi'nin ödüle layık görüldüğünü de meclis üyeleri ile paylaşan Başkan Yılmaz, "Samsunumuz kent ekonomisine katkı sağlayan yerel yönetimler anlamında Türkiye'de lider konumda. Kent ekonomilerini canlandırmak amacıyla başlattığımız Lojistik Köy Projemizin de ödüle layık görülmesi bizleri gururlandırdı. Lojistik Köy yaklaşık 80 milyon euro AB hibeli bir proje. Yarın Ankara'da yapılacak toplantıda bize bu ödül takdim edilecek. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Başkan Yılmaz'ın başkanlığında yapılan toplantıya Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Turan Çakır, Ak Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Açan, belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. - SAMSUN