Başkan Yıldırım, içme suyu çalışmalarını inceledi
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Başkan Yıldırım, içme suyu çalışmalarını inceledi

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım beraberindeki heyet ile birlikte Merkez ilçede devam eden içme suyu isale hattı çalışmalarını inceledi.

Başkan Yıldırım, içme suyu çalışmalarını inceledi
26.08.2020 14:18 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:23

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım beraberindeki heyet ile birlikte Merkez ilçede devam eden içme suyu isale hattı çalışmalarını inceledi.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Mehterler Çukurca Köyü Kıran Mahallesi ile Çukurca Köyü Dere ve Ocasak mahallelerinde devam eden içme suyu isale hattı çalışmaları hakkında Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam'dan bilgiler aldı.

Köy grup yollarında asfalt çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği dönemde, bir yandan da köylerin olmazsa olmazı olan altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yıldırım, "Köy sakinlerimizin içme suyu sorunu yaşamaması için İl Özel İdaresi personellerimiz ve İl Genel Meclis Üyelerimizle birlikte çözüm odaklı çalışarak Karabük'ümüze güzel hizmetler yapma çabasındayız. Bu kapsamda da Merkez ilçe Mehterler köyünde 2 bin 100 metre ve Çukurca köyünde 4 bin metre içme suyu isale hattı çalışmalarını yerinde inceledik. Devlet-Millet dayanışmasının da en güzel örneklerini sergileyerek sorunları çözüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Şehirde ne varsa Köylerde de o olacak' sözünü hatırlatan Başkan Yıldırım, şu ifadelere yer verdi: "Bu çalışmalar KÖYDES ödenekleri ile yapılmaktadır. KÖYDES programı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında başlattığı bir çalışmadır. Bu sayede 2005 yılından bugüne kadar Karabük'ümüzde güzel işler başardık. Gelen ödenekler ile köylerimizde alt ve üst yapı çalışmaları gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Şehirdeki vatandaşlarımızın yararlandığı tüm hizmetlerden, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın da faydalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu hizmetlerin yapılmasında ve bu ödeneklerin gelmesinde emeği geçen öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekillerimize, valimize, özel idare genel sekreterimize, meclis üyelerimize ve gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm özel idare personeline teşekkür eder, herkese çalışmalarında kolaylıklar dilerim." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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