Başkan Yaman, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, genç çiftin nişan yüzüklerini takarak mutluluklarına ortak oldu.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Sütçü ve Kayadelen ailelerinin nişan merasimlerine katılarak genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldu. Nişan merasimi sonrası bir açıklama yapan Başkan Yaman, "İki gencimiz de evlat bildiğim ve aynı zamanda çalışma arkadaşlarım. Sütçü ve Kayadelen ailelerinin kıymetli evlatları Betül ile Yaşar'ın söz yüzüklerini takmak bizlere nasip oldu. Rabbim genç çiftimizi bir ömür boyu mutlu etsin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA