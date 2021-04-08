BAŞKAN SÖĞÜT: KÖRFEZ BELEDİYESİ BORCUNU ÖDEDİ

KOCAELİ Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt göreve geldikleri günden bu yana 450 milyon liralık vergi ve sigorta borcunun büyük ölçüde kapatıldığını belirterek, "Devletimizin ayağımıza getirdiği imkanlar doğrultusunda borcumuzu ödedik.

KOCAELİ Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt göreve geldikleri günden bu yana 450 milyon liralık vergi ve sigorta borcunun büyük ölçüde kapatıldığını belirterek, "Devletimizin ayağımıza getirdiği imkanlar doğrultusunda borcumuzu ödedik. Bu Körfez ilçesinin geleceği açısından çok önemliydi" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkanlık görevine geldiği ilk iki yılını düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. İki yılda ekonomiden, sanata, sanattan eğitime kadar birçok alanda faaliyetler yürüttüklerini belirten Söğüt, seçim dönemlerinde verdikleri vaatleri bir bir yerine getirdiklerini ifade etti. Körfez Belediyesi'nin yaklaşık 450 milyon liralık vergi ve sigorta borcunu da büyük oranda kapattıklarını belirten Söğüt, "Bunu Körfez için bir fırsat olarak değerlendirdik. Kararlılık ve cesaretle özellikle Körfez ilçesinin geleceğini sıkıntıya sokacak borçlarla ilgili önemli bir adım attık. Bu bizim için çok önemliydi. Geldiğimiz gün itibariyle ortaya koyduğumuz borçlarla ilgili hep ödeme altyapılarını hazırladık. Bu borçlardan Körfez'i nasıl kurtarabiliriz, diye düşündük. Çünkü bu borçlar yarın ayağımıza dolanacak bir boyuttaydı. Bu borçlar 80'li yıllardan gelen borçlardı. Bu borçlar devletimize olan vergi ve sigorta borçlarıydı. Haliyle geçmişteki belediye başkanlarımız, bizler neticede daha fazla hizmetle vatandaşlarımızı buluşturabilmek adına bu borçların ödenmesini hep öteledik. Nereye kadar öteleyecektik, faiz yükü çok ciddi boyutlara ulaşmıştı. Devletimiz de o kadar güzel imkanı ayağımıza getirdi ki, eğer bunu kaçırsaydık hakikaten ilçemizin geleceği açısından büyük kötülük yapmış olurduk" dedi.

'KÖRFEZ'İN GELECEĞİ AÇISINDA ÇOK ÖNEMLİYDİ'

Ödenen borçların ilçe belediyesi adına çok önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Söğüt, "Devletimiz bir gün borcunu almak için kararlılıkla bir adım atacaktı, yeni yasalar ve düzenlemeler ile bu borçların üzerine gidileceğini biliyorduk. Biz de bunu fırsat bildik ve 450 milyon liranın ana parasını ödediğimiz zaman faizimiz siliniyordu. Baktığımız zaman ana para toplamda 200 milyon lira civarındaydı. Bu 200 milyon lirayı ödediğimiz takdirde devletimiz tarafından faizin silineceğini öğrendik. Bu imkan kaçırılabilir miydi? Bu borçları ödedik yaklaşık 15 milyon civarında borcumuz kaldı, onu da yapılandırdık, inşallah onu da ödeyeceğiz. Bu Körfez'in geleceği açısından çok önemliydi, çok değerliydi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı