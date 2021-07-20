Başkan Seçer, Bayramın İlk Günü Kent Protokolüyle Baylamlaştı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, paylaşma ve yardımlaşma duygularının arttığı Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğun bayram ziyaretlerinin ardından Mersin Valiliği'nin gerçekleştirdiği bayramlaşma programına katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, paylaşma ve yardımlaşma duygularının arttığı Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğun bayram ziyaretlerinin ardından Mersin Valiliği'nin gerçekleştirdiği bayramlaşma programına katıldı. Başkan Seçer, bayram ziyaretlerine sabahın erken saatlerinde Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile başladı.

Ziyaretlerde; Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutan Vekili Albay Çağın Taşkın ve Mersin İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu da yer aldı.

Ziyaretlerin ardından kent protokolü ile birlikte bayramlaşma programının yapıldığı Mersin Kültür Merkezi'ne geçen Başkan Seçer, programa katılan misafirlerle bayramlaştı.

Başkan Seçer, su kullanımı ve çevre temizliği uyarılarını yineledi

"Bayramımız kutlu olsun" sözleri ile konuşmasına başlayan Başkan Seçer, bu bayramın öncelikle tüm dünyaya sağlık getirmesi temennisinde bulundu. Mersin'in bugünlerde birçok yerli ve kısmen de yabancı turisti ağırladığını kaydeden Seçer, "Hava sıcaklığı da son derece yüksek. Doğal olarak bölgenin nem oranı da yüksek. Bunların getirdiği bazı yan etkiler var. Bir tanesi su kullanımı çok fazla. Hoş, dönem de su açısından sıkıntılı bir dönem. Kuraklık yaşadığımız dönemler. Su kullanımına dikkat etmemiz gereken bir bayram. Özellikle bugün kurban kesimlerinin olduğu bir gün. Mümkünse vatandaşlarımız çok dikkatli su kullanımı yapsınlar. Tasarruflu kullansınlar. Diğer taraftan bahçe sulamalarını yapmasınlar ya da yapıyorlarsa bile onu çok asgaride tutmaları gerekiyor. Diğer taraftan kurban kesimlerini hoş olmayacak görüntülere sahne olacak biçimde yapmamalarını istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da bu konuda zaten gerekli tedbirleri aldık" dedi.

Çevre temizliği konusunda da vatandaşlara özen göstermeleri çağrısını yineleyen Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Özellikle insanların şu an yoğun olduğu yaylalarda, sahillerde buna özen göstermemiz gerekiyor. Kent merkezi, ilçe merkezleri ya da Mersin'in il merkezi şu anda normal nüfusuna göre boşalmış görünüyor. Nüfus daha çok sayfiye yerlerine, yaylalık ve sahil bölgelerine kaydı. Orada hem su kullanımı hem temizlik hem de kurban kesimi konusunda vatandaşlarımız daha dikkatli davranırlarsa biz de belediye olarak zaten bayram süresince 7/24 hizmet etmeye hazırız. Ben de Belediye Başkanı olarak zaten bölgemdeyim. Yarın sabahtan itibaren özellikle yaylalık bölgelerde geziler yapacağız. Herhangi bir sorun, sıkıntı karşısında Alo 185 ya da Teksin Çağrı Merkezi aracılığıyla dileklerini, şikayetlerini, sorunlarını bize ulaştırabilirler. Hep beraber güzel, hoş, mutlu, sorunlardan uzak bu bayramı geçirmek istiyoruz. Nice güzel bayramlar olsun. "

Yayın Tarihi: 20. 7. 2021 16: 42: 58

Kaynak: Habermetre