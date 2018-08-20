Başkan Seçen; "Bayramları Kalplerimizde Sevgi Seline Dönüştürelim"

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bayramların inananlar arasında sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştiren günler olduğunu söyledi.

Başkan Seçen mesajında milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, toplum hayatında millet olma şuurunun da şekillendiği ve kuvvetlendiği gönül günleri olarak da değerlendirilen dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı'nın, gönül coşkusu içerisinde idrak edilmesi temennisinde bulundu. Seçen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye perçinlendiği böylesine anlamlı bir bayramı, tüm vatandaşlarımızın, kalplerinde sevgi seline dönüşerek yaşamalarının gerektiğine inanıyorum. Böyle bir mübarek bayram günlerin yüzü suyu hürmetine rabbimizin, inanan insanların bir ve beraberliklerini güçlendirmesini diliyorum. Başta Nevşehirli vatandaşlarımız olmak üzere, tüm inananların Mübarek Kurban Bayramlarını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum." - NEVŞEHİR