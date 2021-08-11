Başkan Sayan'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a sert tepki
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Başkan Sayan'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a sert tepki

Başkan Sayan'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a seslenerek tepki gösterdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a seslenerek tepki gösterdi.

Kentteki mültecilerin su faturalarına ve belediye hizmetlerine 10 kat zam yapmayı öneren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a sert tepki gösteren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şu ifadelere yer verdi:

"Bolu Belediye Başkanı gibilerin derdi mülteci değil. Fethiye'den, Bodrum'a 10 binlerce Alman var evlerine belediyeler su faturalarını İngilizce Almanca gönderiyor. Bolu'ya, Alman ve İngiliz yerleşse Tanju bey onların evine su faturasını Almanca İngilizce gönderir onlarla yemeğe çıkar. Bu zihniyetin derdi Müslümanlarla, Osmanlı bakiyesi devletlerle, zamanında Osmanlı'ya, Türkiye'ye destek vermiş devletlerle, biz, yağmurdan kaçıp penceresine konan kuşu içeri alıp rızkını onunla paylaşan bir neslin torunlarıyız. Biz, duvar dibinde sırtında soğuktan ölen bebeği ile bekleyen Afgan kadına tekme atamayız. Buna bizim inancımızda, insanlığımızda izin vermez. Biz İspanya zulmünden kaçan, kovulan Yahudilere kucak açan büyük bir milletiz. Batı hayranı Bolu belediye başkanı gibiler büyük milletin vicdanına leke süremezler. Biz kendi ülkesindeki vatandaşlara bile tepeden bakan bu gibilerini çok gördük. Vakti zamanında fazla değil 25 yıl önce Kürtlere diyorlardı bunların burada ne işi var linç ediyorlardı. Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kürtleri İzmir'e sokmayın diye bildiri dağıttı. İstanbul'da kimin ağzını açsan personel bulamıyor, kimse çalışmıyor. Mülteciler olmazsa belki de çark durur. Avrupa'da 10 milyon Türk-Kürt yaşıyor. O zaman onların hepsini sınır dışı etsinler. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık beyazların kanında var." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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