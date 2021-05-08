Başkan Pekmezci, Silletto ödülüne layık görülen Yavuz'u tebrik etti
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Başkan Pekmezci, Silletto ödülüne layık görülen Yavuz'u tebrik etti

Başkan Pekmezci, Silletto ödülüne layık görülen Yavuz'u tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Avrupa Yılın Müzesi Ödülü yarışmasında 2021 yılı Silletto ödülüne layık görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi kurucusu Kenan Yavuz'u tebrik etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Avrupa Yılın Müzesi Ödülü yarışmasında 2021 yılı Silletto ödülüne layık görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi kurucusu Kenan Yavuz'u tebrik etti.

Başkan Hükmü Pekmezci yayımladığı tebrik mesajında, "Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, European Museum Forum (EMF) tarafından her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında "2021 Silletto Ödülü" ile onurlandırıldı.

Dünyadaki en prestijli müzeleri belirleyen European Museum Forum (EMF) tarafından her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" (European Museum of the Year Award/EMYA) yarışmasında Bayburt'un Beşpınar köyünde kurulan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi finalist olmuştu. Yarışma bugün sonuçlandı. 90 müzesinin yarıştığı ve 27 müzenin finale kalma başarısı gösterdiği yarışmada, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi "2021 Silletto Ödülü" layık görüldü.

Bu ödül Tarih ve Kültür Şehri Bayburt'umuza bir değer daha katmıştır. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi bu ödül ile onurlandırılmıştır. Zaman zaman ziyaret ettiğimiz Kenan Yavuz Etnografya Müzesi tarih ve kültürümüze ev sahipliği yapıyor. Bayburt Belediyesi olarak kentin tarih ve kültürünün tanıtılması ve sergilenmesi konusunda desteklerimiz ve çalışmalarımız devam edecektir.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesinin oluşturulmasında ve bugün açıklanan Avrupa 2021 Siletto ödül ile onurlandırılmasında büyük emekleri ve gayretleri olan iş insanı Kenan Yavuz ve eşi Serpil Yavuz hanımefendiyi tebrik ediyorum, başarıların devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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