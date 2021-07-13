Başkan Özcan, hayvan pazarını ziyaret etti
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Başkan Özcan, hayvan pazarını ziyaret etti

Başkan Özcan, hayvan pazarını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarını ziyaret ederek, besici ve kurbanlık satan yetiştiricilerle bir araya geldi.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarını ziyaret ederek, besici ve kurbanlık satan yetiştiricilerle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Özcan, canlı hayvan pazarını ziyareti kapsamında borsa üyeleri ve yetiştiricilerle bir araya gelerek sektörün sorunlarını ve çözümleri üzerine istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, hayvancılık yetiştiriciliğindeki üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak orta ölçekli ve küçük işletme sahibi olan üreticilerin devlet tarafından daha güçlü bir şekilde desteklenmesi gerektiğini ifade eden Özcan, "Türkiye üretimde istediği noktaya gelmek istiyorsa mutlaka küçük ve orta ölçekli üreticiler, canlı hayvan yetiştiricilerine ciddi anlamda destek vermesi gerekir" dedi.

Özcan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) piyasalara müdahale kararı almasının olumlu karşılandığının altını çizerek, "Özellikle yetiştiricilerimizin ihtiyacı olan buğday, arpa ve mısır gibi ürünlerin Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından desteklenerek üreticiye ulaştırmış olmaları çok önemli. Mutlaka miktarların artırılmasını da talep ediyoruz. Önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın canlı hayvan pazarında gelip mutlaka burada kurbanlıklarını temin etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yılda Kurban Bayramı'nın pandemiyle mücadele sürerken idrak edileceğine belirten Özcan, üreticilere ve vatandaşlara büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Özcan, pazarlarda belediyelere, üreticilere ve vatandaşlara her zamankinden daha büyük bir sorumluluk düştüğünü vurgulayarak, "Alışveriş yaparken önce sağlığımızı düşünmek zorundayız. Kurban pazarlarında ve kesim yerlerinde hijyen tedbirlerine her zamankinden daha fazla hassasiyet gösterilmelidir. Üreticilerimiz ve vatandaşlarımız sosyal mesafe kurallarına uymalı, maskelerini mutlaka takmalı ve kişisel hijyene dikkat etmelidir. Bu yıl da pazarlığımızı birbirimize dokunmadan sözlerimizle ve gözlerimizle yapalım. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını tehlikeye atmayalım. Üreticisinden tüketicisine bütün vatandaşlarımızın yaklaşan Kurban Bayramlarını kutluyor ve bu mübarek günlerin ülkemize sağlık ve bereket getirmesini diliyorum" şeklinde açıklamasını tamamladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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