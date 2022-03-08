Başkan Özacar kadınlar gününü tekstil atölyesinde kutladı

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ilçedeki şapka tekstil atölyesindeki işçilerle birlikte kutladı.

Belediye Meclis Üyesi Gülüzar Durgunoğlu ile birlikte atölyeyi ziyaret eden Özacar, burada kadınlara karanfil dağıtıp kendileriyle sohbet etti.

Başkan Mustafa Özacar, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Mart gününün çıkış sebebi olan tekstil atölyesindeki kadın işçilerle ziyaretlere başlamanın çok anlamlı olduğunu düşündüklerini söyledi.

Türk toplumunda kadınların aile içindeki yeri ve öneminin çok büyük olduğunu ifade eden Özacar, "Hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği, duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizin, kültür ve geleneklerimizin en kıymetli taşıyıcılarıdır. İyi ki varsınız." dedi.