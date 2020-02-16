Başkan Kurt, Balkan Göçmenleri ile buluştu
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Başkan Kurt, Balkan Göçmenleri ile buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği yemekte vatandaşlarla bir araya geldi.

16.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:05
Başkan Kurt, Balkan Göçmenleri ile buluştu

Belediye Başkanı , Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği yemekte vatandaşlarla bir araya geldi.


Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, üyeleri ile arasında bağları kuvvetlendirmek için yemek düzenledi. Bir düğün salonunda düzenlenen yemeğe CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Dr. Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar katıldı. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Kazım Kurt, Balkan göçmenlerinin Eskişehir'in en önemli oluşumlarından birisi olduğunu dile getirdi. Başkan Kurt, "Eskişehir'de mozaik gibi yaşıyoruz. Sizler bu memleketin kalkınmasında en büyük emekleri olan insanlarsınız. Bu şehir mutlu, gururlu, huzurlu ve güvenli ise burada sizlerin payı çok fazladır" dedi.


"Hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünü getirdik"


Milletvekili Çakırözer ise, etkinlikte bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Balkan göçmenleri olarak Anadolu'ya hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünü getirdiklerini ifade eden Çakırözer, 2020 yılının acılar içinde başladığını ifade ederek, 2020 yılının tüm dünyaya ve Türkiye'ye güzellik ve barışı getirmesini diledi.


Milletvekili Süllü de Balkan göçmenlerinin Türkiye ve Eskişehir'e çok şey öğrettiğini söyleyerek, minnettar olduğunu dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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