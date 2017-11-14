Başkan Koç: "Türkiye'de finansal varlıkların toplamı yaklaşık 2.6 trilyon lira civarında"

Himmet Karadağ: "Bu ay içerisinde 11 milyarın üzerinde günlük volüm yakaladık"



İSTANBUL - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İlhami Koç, "Borsamızın piyasa değeri 2017'nin bir önceki yılına göre yüzde 38 artarak 850 milyar liraya ulaştı. Pay piyasasının ortalama günlük işlem hacmi yılın ilk 10 ayında önceki yıla göre yüzde 16 artarak günlük 4.7 milyar liraya ulaştı" dedi.

TSPB (Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği) tarafından 'Geleceğimiz İçin Büyüme' teması ile bu sene 2'incisi düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin açılışı töreni İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirildi.

İki gün sürecek olan ve 25 eğitim programının yer aldığı kongreye; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İlhami Koç, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, ünlü ekonomist Prof. Dr. James Robinson ve geniş bir davetli topluluğu katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İlhami Koç, ekonominin büyüklüğü dikkate alındığında daha gidilecek çok yolun olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye'de finansal varlıkların toplamı yaklaşık 2.6 trilyon lira civarında, bunun yaklaşık yüzde 61'i mevduatta kalan kısım olan yüzde 39'u sermaye piyasası araçlarında bu da yaklaşık 1 trilyon lira yapar. Bunun 300 milyarı hisse senetlerinde geri kalanı da borçlanma araçlarındadır. Bunlara yatırım yapan vatandaşlarımızın sayısı da 10 milyon civarında, bu seviyeye ulaşmamız esasında otomatik katılımla oldu. Otomatik katılım bir yandan bizdeki tasarruf havuzlarını artırırken bir yandan da katılımcı sayısını yukarı çekti. 2017 yılının sektörümüz açısından oldukça bereketli bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Borsamızın piyasa değeri 2017'nin bir önceki yılına göre yüzde 38 artarak 850 milyar liraya ulaştı. Pay piyasasının ortalama günlük işlem hacmi yılın ilk 10 ayında önceki yıla göre yüzde 16 artarak günlük 4.7 milyar liraya ulaştı. Vadeli işlemlerin günlük ortalama işlem hacmi de yüzde 30 artarak 3 milyar liraya ulaştı. Yönetilen fon büyüklüğü emeklilik fonlarından katkısıyla yüzde 14 artarak 140 milyar liraya ulaştı. Aracı kurumların toplam karı ilk 6 ayda bir önceki yıla göre yüzde 57 artarak 380 milyon liraya, portföy yönetim şirketlerinin karı ise yüzde 50 artarak 62 milyon liraya ulaştı. Ancak bu büyüklükler yeterli değil daha gidecek çok yolumuz var. Özellikle ekonominin büyüklüğü dikkate alındığında daha çok gidecek yolumuz var" ifadelerini kullandı.

"Bu ay içerisinde 11 milyarın üzerinde günlük volüm yakaladık"

Hisseye olan talep ve iç desteğin artırılarak devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizen Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ise, "Öngördüğümüzün çok üzerinde bir pazar ve piyasa var. Bunu iç taleple de geliştirmek, desteklemek için önümüzdeki dönemde kurulumuzu da gönderdik. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Hisseye olan talebi, iç desteği artırarak devam ettirmemiz lazım. Gerçekten uluslar arası borsalarla kıyasladığımızda günlük hisse ve diğer pazarlarda günlük volümümüz çok güzel. Bu ay içerisinde 11 milyarın üzerinde günlük volüm yakaladık. Hem endekste hem de günlük işlem hacminde. Şuan halen 10 milyar bandında hareket ediyor ki bu sektörümüz için çok güzel" dedi.

"Ülkemiz 2017 yılı dünya büyüme liginde Çin ve Hindistan ile birlikle kuvvetle muhtemeldir ki ilk 3 sırada yerini alacaktır"

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş da, Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirterek, büyüme rakamlarını paylaştı. Ertaş, şöyle konuştu: "Geçen yıl büyüme, gelişmiş ülkelerde ortalama yüzde 1.7, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 4.3, dünya ortalaması ise yüzde 3.2 olarak gerçekleşti. Brezilya ve Rusya gibi bazı ülkelerin küçülmesi de dikkat çekici. İçinde bulunduğumuz yıl bir önceki yıla göre bir parça daha umut verici göstergeler, veriler gelmeye başladı. Dışarıda durum böyleyken ülkemiz göstermiş olduğu ekonomik performansla uluslar arası kuruluşları şaşırtmaya devam etmekte. 2017 yılının ilk 6 ayı için açıklanan yüzde 5.1'lik büyüme rakamı, 3'üncü çeyrek için çift haneli büyüme öncü göstergeleri yıl sonunda yüzde 7 civarında bir büyümenin sürpriz olmayacağını ortaya koymaktadır. Bu performansla birlikte ülkemiz 2017 yılı dünya büyüme liginde Çin ve Hindistan ile birlikle kuvvetle muhtemeldir ki ilk 3 sırada yerini alacaktır. 2018-2020 dönemi için hazırlanan orta vadeli programda da yüzde 5.5'lik bir büyüme hedeflenmektedir. IMF (Uluslar arası Para Fonu), Dünya Bankası, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ve pek çok uluslar arası kuruluş dikkatinizi çeker; son dönemlerde yaptıkları açıklamalarda Türkiye'nin büyüme öngörülerini yukarıya yönlü revize etmişlerdir. Bu açıklamalar ülkemizin büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğinin kuvvetli sinyalleridir".