Başkan Ergün, Salihli'nin Kurtuluşunu Kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Ergün, Salihli'nin kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos'ta emrini verdiği Büyük Taarruz, inanmış ve iman dolu şanlı Türk ordusunun üstün gayretiyle 4 gün gibi kısa bir sürede zaferle taçlanmıştır. Bunun ardından hızla İzmir'e hareket eden kahraman Türk ordusu, 5 Eylül'de Salihli'mize vararak, işgal altındaki toprakları düşmandan temizlemiştir. Bugün Salihli'mizin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlarken, aynı zamanda bizlere atalarımızın kanlarıyla emanet ettiği kutsal vatan topraklarını nasıl kazandıklarını en iyi şekilde anlamalı ve çocuklarımıza anlatmalıyız. Bu duygularla Salihli'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutluyor, ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman atalarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene! "

Kaynak: Habermetre