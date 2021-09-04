Başkan Ergün, Salihli'nin Kurtuluşunu Kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Ergün, Salihli'nin Kurtuluşunu Kutladı

Başkan Ergün, Salihli'nin Kurtuluşunu Kutladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Ergün, Salihli'nin kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos'ta emrini verdiği Büyük Taarruz, inanmış ve iman dolu şanlı Türk ordusunun üstün gayretiyle 4 gün gibi kısa bir sürede zaferle taçlanmıştır. Bunun ardından hızla İzmir'e hareket eden kahraman Türk ordusu, 5 Eylül'de Salihli'mize vararak, işgal altındaki toprakları düşmandan temizlemiştir. Bugün Salihli'mizin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlarken, aynı zamanda bizlere atalarımızın kanlarıyla emanet ettiği kutsal vatan topraklarını nasıl kazandıklarını en iyi şekilde anlamalı ve çocuklarımıza anlatmalıyız. Bu duygularla Salihli'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutluyor, ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman atalarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene! "

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Arif Çetin Mansur Yavaş Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Müge Anlı Derya Şensoy Ferhan Şensoy
Spor Marcao Mesut Özil Fatih Terim Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Ergün, Salihli'nin Kurtuluşunu Kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 17:52:55. #1.15#

title