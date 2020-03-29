Başkan Demirtaş: "Halkımızın sağlığı için mücadele ediyoruz"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Demirtaş: "Halkımızın sağlığı için mücadele ediyoruz" - Haberler
İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, İlkadım, Güncel

Başkan Demirtaş: "Halkımızın sağlığı için mücadele ediyoruz"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Önce sağlık önce vatandaşımız diyerek insanüstü bir mücadeleyi sürdürüyoruz.

29.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:01
Başkan Demirtaş:

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Önce sağlık önce vatandaşımız diyerek insanüstü bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı için mücadele ediyoruz" dedi.

Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüse karşı adeta savaş açan İlkadım Belediyesi 7 gün 24 saat görev başında. İlçe genelinde temizlikten ilaçlamaya, bilgilendirmeden düzenlemelere kadar her alanda 600'den fazla personel ile özverili bir mücadele sürdüren belediye çalışanları bir yandan da halkın evde kalması için her an görev başındalar.

Salgına karşı yürütülen mücadelede en önemli eksiklerden biri olarak belirlenen maskelerin üretilmesi için İlkadım Belediyesi Kültür Merkezlerinde eğitmenlik yapan usta öğretici ve kursiyerlerin gönüllü katılımı ile gerçekleştirilen proje ile üretilen koruyucu maskeler korona virüsü kapsamında görev yapan kamu çalışanlarına ücretsiz dağıtılıyor.

65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli vatandaşların evden çıkmadan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından oluşturulan Vefa Timi 444 55 01 ve 0505 178 55 01 numaralı telefonlarla doğrudan ya da valilik aracılığı ile belediyeye ulaştırılan taleplere anında cevap verebiliyor. 7 araç ve 30 personel ile vatandaşların taleplerini karşılayan Vefa Timi hafta sonu dahil mesai mefhumu gözetmeden çalışıyor.

Günlük rutin temizlik işlerini 350 kişilik bir ekiple sürdüren İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde tüm ilçeyi sokak sokak ilaçlı ve köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte etmek amacı ile 50 kişilik bir temizlik ekibi kuruldu. Gündüz ve gece olmak üzere çift vardiyada devam eden yıkama ve dezenfekte çalışmaları titizlikle yürütülürken cadde ve sokaklarda bulunan genel kullanım alanlarının ilaçlanması için ayrı bir ekip kuruldu.

Virüse karşı en büyük etkenlerden olan dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarına ilk günden itibaren başlayan İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları ilaçlama çalışmaları ile adeta tüm ilçeyi dezenfekte ediyor. Bir yandan kurum çalışanlarının sağlık durumlarını kontrol için vücut ısılarını ölçmeyi sürdürüyor. 15 personel ile aralıksız devam eden ilaçlama çalışmalarında başta kamu kurum ve kuruluşları binaları olmak üzere; çocuk parkları, cadde ve sokaklarda bulunan dinlenme alanları, muhtarlıklar, sabit banklar, spor tesisleri, metruk binalar, toplu taşıma araçları ve daha birçok yerde mücadeleyi sürdürüyorlar.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri de özverili çalışmaları ile vatandaşlardan takdir görmeyi sürdürüyor. "Biz sizin için buradayız, siz de bizim için evde kalın" sloganı ile vatandaşların her türlü yardımına koşan Zabıta personeli bir yandan da halkın sağlığını korumak amacı ile denetimlerini sürdürüyor. Açık olan işletmeler ve pazar yerlerindeki çalışmaları sürdüren ekipler gün boyunca yaptıkları anonslarla uyarı ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyorlar. Özellikle Pazar yerlerinde halkın sağlığını tehdit edecek hiçbir şeye müsaade etmeyen Zabıta personelleri pazarcı esnafının sağlığını da dağıttıkları ücretsiz maskelerle korumaya çalışıyor.

Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarında alınacak önlemler durak durak gezilerek vatandaşlar ve şoförlere anlatılırken İlkadım Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalarla halkın bilinçlendirilmesi amacı ile tüm reklam alanları korona virüs mücadelesi için kullanılmakta.

Yaşanılan zor günlerin disiplinli ve beraberlik içerisinde çalışılarak geride kalacağını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu zor günlerde önce sağlık önce vatandaşımız diyerek insanüstü bir mücadeleyi ilçemiz genelinde sürdürüyoruz. Birçok çalışanımız izin kullanmak için talep de dahi bulunmadan görevlerini en iyi şekilde ve fedakarca sürdürüyor. Başta İlkadım olmak üzere şehrimiz ve hatta ülkemize böyle zor bir zamanda sağlayabileceğimiz her faydanın büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle görevimizin başından bir an bile ayrılmadan her birimiz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Halkımızın sağlığı için mücadele ediyoruz. Bu süreç boyunca evde kal çağrılarına mümkün oldukça uyan hemşehrilerime ve özveri ile mücadeleye devam eden mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

THY'nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu Haberler
THY'nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu
Vali Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti Haberler
Vali Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti
Salgın uyarılarını hiçe saydılar, İstanbul'un göbeğinde halay çektiler Haberler
Salgın uyarılarını hiçe saydılar, İstanbul'un göbeğinde halay çektiler
Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na virüs mesajı yolladı Haberler
Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na virüs mesajı yolladı
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi Haberler
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi Haberler
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi
MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında...
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Son dakika: 5 ilimize bağlı 9 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Son dakika: 5 ilimize bağlı 9 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı karantina altına alındı
Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı karantina altına alındı
Otobüs şoförleri koronavirüs salgını sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
Otobüs şoförleri koronavirüs salgını sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı
İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı
Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
'Virüsün pik yapması an meselesi' diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Ziya Selçuk Fahrettin Koca Fahrettin Altun Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Yalın Seda Sayan Seren Serengil Fahrettin Koca
Spor Falcao Hikmet Karaman Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Wuhan Nisan İtalya
Şu an buradasınız: Başkan Demirtaş: "Halkımızın sağlığı için mücadele ediyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 18:34:54. #1.14#
title