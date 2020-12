Başkan Demir: "Hepimizin performansı ölçülecek"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Alo 153 Çağrı ve Kent Yönetim Merkezi" hizmete girdiğinde, kendisi dahil bütün belediye çalışanlarının performansının ölçüleceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile değerlendirme toplantısı yaptı. Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Sami Çapacıoğlu ve birim personelinin yer aldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un geleceğini birlikte inşa edeceklerini, her bir belediye çalışanına önemli görevler ve sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Değerlendirme toplantılarını önemsediğini ve bunları sık sık yapacaklarını dile getiren Başkan Demir, bilgi işlem, teknoloji ve yazılım noktasında Türkiye'nin en önde gelen belediyelerinden biri olacaklarını söyleyerek, "Benim, daire başkanlarımızın, şube müdürlerimizin, bütün memurlarımızın ve çalışanlarımızın performansını ölçeceğimiz bir sistem olacak. Alo 153 Çağrı ve Kent Yönetim Merkezi hizmete girdiğinde her birimizin performansı ölçülecek. Her bir vatandaşımıza kaliteli hizmeti ulaştırma noktasında hepimizin sorumluluğu var. Ben de belediyenin bir çalışanıyım. Bizler idareci olarak daha verimli çalışmak, yapılan işleri koordine etmek, önderlik etmek için buradayız. Aramızdaki fark bu. Belediyeyi temsiliyette, katkı sağlamada, varsa öneride ve eksiklik gidermede, tedbir almada hepiniz yetkilisiniz" dedi.

ASELSAN ile yapılacak 'Akıllı Şehir Projesi'ne de değinen ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın buradaki önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tüm çalışanların yeni yılını kutladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı