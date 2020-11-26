Başkan Çolakbayrakdar yol çalışmalarını inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Çolakbayrakdar yol çalışmalarını inceledi

26.11.2020 11:44 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:32
Başkan Çolakbayrakdar yol çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Yavuzselim ve Ahievran mahalleleri arasındaki yol çalışmalarını inceledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Yavuzselim ve Ahievran mahalleleri arasındaki yol çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Çolakbayrakdar, ulaşıma yeni bir soluk kazandırdıklarını ifade etti.

Çolakbayrakdar, en çağdaş normlarda konforlu ve güvenli yollar yaptıklarını belirterek, sürücülere hız limitine uymaları çağrısında bulundu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Biz donarken o açıldıkça açıldı! Alemin Kralı Oben, iç çamaşırıyla dışarı çıkıp poz verdi
Biz donarken o açıldıkça açıldı! Alemin Kralı Oben, iç çamaşırıyla dışarı çıkıp poz verdi
Önce annesinin dostu sonra erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini inandıramadı
Önce annesinin dostu sonra erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini inandıramadı

Kocasinan'a konforlu ve kalıcı hizmetler yaptıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Belediyelerimizin en önemli yatırımlarından biri yol. Kocasinan Belediyesi olarak bu noktada her yıl planladığımız programlar dahilinde gerek mahallelerin içerisindeki ana ulaşım yolları gerek ara yollarımızla ilçenin her tarafından yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 2020 yılı içerisinde her mahallenin ihtiyaçlarını giderme noktasında fedakar bir şekilde çalışma yürüttük. Geldiğimiz noktada ise gerek iç yollarımız gerekse yeni açılacak ana bulvarlar noktasında hedefimize ulaştık. Bu çerçevede Kocasinan, Yavuzselim ve Ahievran mahallelerimizde yapılması gereken yol çalışmalarını tamamladık. Önümüzdeki yıl ise yeni açılan bulvarlar ve imarlaşan bölgelerin ihtiyaçlarını gidereceğiz."

Başkan Çolakbayrakdar yol çalışmalarını inceledi
Başkan Çolakbayrakdar yol çalışmalarını inceledi
Başkan Çolakbayrakdar yol çalışmalarını inceledi
Başkan Çolakbayrakdar yol çalışmalarını inceledi
Başkan Çolakbayrakdar yol çalışmalarını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

İlgili Haberler

Başkan Vekili Aslan belediye çalışmalarını inceledi
Başkan Vekili Aslan belediye çalışmalarını inceledi
Başkan Koloğlu çalışmaları inceledi
Başkan Koloğlu çalışmaları inceledi
Başkan Akın çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Akın çalışmaları yerinde inceledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı
Magazin Hadise Berk Oktay Deniz Seki İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ölü Kasım Futbolcu Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Çolakbayrakdar yol çalışmalarını inceledi - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 12:32:18. #1.15#
title