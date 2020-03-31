Başkan Çetin salgın sonuna kadar maaşını bağışladı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, salgın sonuna kadar maaşını bağışladığını açıkladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, salgın sonuna kadar maaşını bağışladığını açıkladı.

Başkan Çetin, yerel seçimlerin birinci yıldönümünde sosyal medya üzerinden yaptığı sanal basın toplantısında, "Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Korona virüs salgını tüm dünyayı olduğunu gibi ülkemizi de etkiliyor. Bu süreçte dayanışma içinde olmak zorundayız. Bu amaçla salgın bitene kadar maaşımı bağışlıyorum. Maaşımı belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğüne ihtiyaç sahiplerine gıda paketi hazırlanması için bağış yapacağım. Salgın bitene kadar da maaş almayacağım" dedi.

Korona virüsle ilgili Türkiye'de daha ilk vaka görüldüğü anda önlemleri almaya başladıklarını ve kreşleri kapatma kararı aldıklarını kaydeden Başkan Çetin, kreşlerin kapalı olduğu süre içinde velilerden ücret alınmayacağını açıkladı. Çetin ayrıca belediye mülklerinde ve tesislerinde kiracı olan işletmelerden kapalı olanlardan salgın süresince kira tahsilatı yapılmayacağını da müjdeledi.

Başkan Soner Çetin, günlerdir Çukurova'nın sokakları ve açık olan iş yerlerinde dezenfekte çalışmaları sürdürüldüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Korona virüsle mücadele konusunda tüm imkanlarımıza seferber ettik. Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, kaymakamlık ve ilçe belediyeleri Vefa Grubu oluşturdu. Çukurova Belediyesi olarak biz de bu grubun içinde yer alıyoruz. Çukurova'daki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine her gün sıcak yemek servisi yapıyoruz. Ayrıca Sosyal İşler Müdürlüğümü ekiplerimiz evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardımcı oluyorlar. Salgın ekonomik olarak da çok sayıda vatandaşımızı olumsuz etkiledi. Hazırladığımız gıda paketlerini bu insanlarımıza ulaştırıyoruz."

Başkan Soner Çetin, Türkiye'de 15 gün sokağa çıkma yasağı uygulanması durumunda korona virüsle mücadelenin daha olabileceğini vurguladı.

Mali disiplin tasarrufla geldi

Çukurova Belediyesinin diğer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Başkan Soner Çetin, öncelikle tasarruf tedbirleriyle mali disiplini sağladıklarını, Çukurova'yı Adana'nın en az borcu olan belediye konumuna getirdiklerini söyledi. Başkan Çetin, "Hedefimiz sıfır borç" ifadesini kullandı.

Ekonomik kriz döneminde bile vaatlerini yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Çetin, "5 yılda 7 kreş yaptık. Şimdi Huzurevleri ve Mahfesığmaz'da yapacağımız kreşlerle sayıyı 9'a çıkaracağız. Adana'ya Lezzet Çarşısı kazandırıyoruz. Bunun etrafında da Müslüm Gürses Parkı oluşturarak Adana'nın önemli bir değeri olan Müslüm Baba'ya vefa borcumuzu ödeyeceğiz" dedi.

Başkan Soner Çetin, gündemde korona virüsle mücadele olduğu için yapılan hizmetleri başlıklar halinde geçtiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adana'nın 25 yıllık imar sorununu çözerek 16 bin hak sahibinin mağduriyetini sona erdirdik ve Şambayadı, Kabasakal, Esentepe Bölgesini imara açtık. Söz verdiğimiz gibi 530 öğrenci kapasiteli Atatürk Öğrenci Yurdu yapım çalışmaları başladı. Yarısı kız yarısı erkek öğrenciler için yapılan yurdun yapımı Eylül ayında tamamlanacak ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile açılışı yapılacak. Yüzüncüyıl Mahallesini Adana'nın en modern kapalı semt pazarına kavuşturuyoruz; sırada Adana Koop ve Yurt semt pazarları var. Bütün bu hizmetleri yaparken 7'inci kez Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçilmenin gururunu yaşadık. Yüzde 59 oy oranı ile seçilmiştim. Bir yıl sonra bize olan desteğin yüzde 76,5'e çıkmış olması omuzlarımızdaki sorumluluğu daha da artırıyor. Ama bu bayrağı hiç yere düşürmeyeceğiz."

Başkan Soner Çetin, konuşmasının sonunda gazetecilerin sosyal medya ve kısa mesajla gönderdiği soruları da cevapladı. - ADANA

Kaynak: İHA