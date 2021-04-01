Başkan Çankır'a doğum günü sürprizi
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Başkan Çankır'a doğum günü sürprizi

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Başkan Çankır'a doğum günü sürprizi

CHP Aydın Milletvekili Ali Çankır, 52. yaş günü pastasını, partisinin il binasında partililer tarafından sürprizle kesiti.

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CHP Aydın Milletvekili Ali Çankır, 52. yaş günü pastasını, partisinin il binasında partililer tarafından sürprizle kesiti. Partililer İl Başkanı Çankır'a sağlıklı, mutlu başarılarla dolu bir ömür diledi.

Sabah saatlerinde parti programı dolayısıyla İl Binası'na gelen CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, milletvekili Tezcan'ın basın toplantısından sonrasında Karacasu programına devam etmek üzere partiden ayrılacağı sırada, partililer sürpriz yaptı. Ali Çankır, partililer tarafından hazırlanan doğum günü pastası üzerindeki mumları söndürürken, sürpriz yapan arkadaşlarına da teşekkür etti. - AYDIN

Başkan Çankır'a doğum günü sürprizi
Başkan Çankır'a doğum günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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