Başkan Bülent Öz, STK Başkanlarıyla aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi
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Başkan Bülent Öz, STK Başkanlarıyla aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi

21.10.2020 23:09 | Son Güncelleme: 21.10.2020 23:12
Başkan Bülent Öz, STK Başkanlarıyla aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla aylık olağan gerçekleştirdiği toplantıyla bir araya geldi.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla aylık olağan gerçekleştirdiği toplantıyla bir araya geldi.

Sivil toplum kuruluşlarının fikir ve önerilerine her zaman önem verdiklerini ifade eden Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Katılım sağlayan temsilcilerimizin istek, talep ve sorunlarını dinleyip notlarımızı aldık. Güzel ilçemizi tüm görüş ve fikirleri dikkate alarak geleceğe taşıyacağız" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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