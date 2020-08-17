Başkan Atay 'Efe Bakkal' için kolları sıvadı Efeler Belediyesi, Başkan Fatih Atay'ın 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçim öncesinde seçim vaatleri arasında bulunan 'Efe Bakkal' projesi için çalışmalara başladı.

Efeler Belediyesi, Başkan Fatih Atay'ın 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçim öncesinde seçim vaatleri arasında bulunan 'Efe Bakkal' projesi için çalışmalara başladı.

Ev hanımlarının ve yerli üreticilerin ürettiği çok sayıda ürünün uygun fiyatlarla satılacağı Efe Bakkal'ın ilki Girne Bulvarı'nda açılacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Girne Bulvarı üzerinde bulunan alanda çalışmalara başladı.

"Hem üretici kazanacak hem de vatandaş"

Bu proje ile hem vatandaşların hem de yerli üreticilerin yüzünü güldüreceklerini kaydeden Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, "Efe Bakkal projesi yöresel ürünleri değerinde satın alıp, Efelerli vatandaşlarla uygun fiyatla buluşturmayı hedefliyor. Seçim zamanı verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Efe Bakkal 31 Mart Yerel Seçimlerinde verdiğimiz sözler arasında yer alıyor. Personellerimiz Efe Bakkal için çalışmalarına başladı. Efe Bakkal hizmete açıldıktan sonra, ev hanımlarımızın evlerinde kendi imkanlarıyla ürettikleri ürünleri ve yerel üreticilerimizin ürettiği doğal ürünleri Efelerli vatandaşlarımızla uygun fiyatlarla buluşturacağız. Hem üretici kazanacak hem de vatandaş. Efe Bakkal'ın ikinci şubesi de Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Menderes Park'ın köşesinde açılacak. İlerleyen zamanlarda Efe Bakkal sayımızı da arttıracağız" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA