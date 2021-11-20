Başkan Arda, girişimci kadınlarla buluştu

Dünya Kadın Girişimciler Gününde ilçedeki girişimci kadınlarla ve kadın kooperatiflerinin yöneticileriyle bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Ekonomik ve toplumsal kalkınma için kadın girişimcilerimize özel önem veriyoruz" dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Gününde ilçedeki girişimci kadınlar ve kentte yaşayan kadınların üretime katılmasını sağlayan Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin yöneticileriyle bir araya geldi. Porta Gaziemir'de düzenlenen etkinlikte Başkan Halil Arda, kadınlar için yaptıkları çalışmaları anlatırken girişimci kadınlar da deneyimlerini paylaştılar.

Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif olmaları için onlara özel çalışmalar yaşama geçirdiklerinin altını çizen Başkan Arda, "Porta Gaziemir'de kadınlarımızın üretmelerine, ürettiklerini satarak gelir elde etmelerine katkı koyuyoruz. Porta Gaziemir'in mutfağında, Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine ortak kadınlar, üretim yapıyor. Kadınlar tarafından üretilen ürünler, Porta Gaziemir'de servis ediliyor. Raf ömrü uzun ürünler de tesisin bahçesinde yer alan Zeytin Evinde satılıyor. Bu sayede kadınlar, kooperatifçilik yoluyla kazanç elde ediyor" diye konuştu.

Hayatın her aşamasında olduğu gibi iş hayatında da kadın ve erkeğin eşit şartlara ve eşit fırsatlara sahip olmasının önemine değinen Başkan Arda, "Büyük zorluklara göğüs gerip, tüm zorlukları aşarak ekonomik alanda önemli başarılara imza atan girişimci kadınlarımızın başarı hikayelerinin, tüm kadınlara örnek olmasını diliyorum. Kadınların çalışma hayatında daha çok yer aldığı, ürettiği, girişimleriyle geleceğimize yön verdiği bir Türkiye için dayanışma ile mücadeleye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR