Başkan Altay Büyükşehir Meclisi'nde konuştu!

10.09.2019 11:07

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya için verdiği müjdeler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Karma Endüstri Bölgesi kurulması konusunda açıklamalarını değerlendirerek, "Tüm bu işler Konyamızın çok güzel bir geleceğe hazırlanması için" dedi.

Altay, özellikle metro taşıt alımlarının Konya Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Ulaştırma Bakanlığı'na verilmesinin Büyükşehir'e 1 milyar liralık katkı sağlayacağını belirterek, "Bu, Konya Büyükşehir Belediyesi için bir dönüm noktasıdır" diye konuştu. Meclis toplantısına katılan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da Konya milletvekilleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Konya'ya daha nitelikli, daha kaliteli ve daha rekabetçi hizmet edebilmek için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler