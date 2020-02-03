Başkale'den Elazığ'a yardım

03.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:30

Elazığ'da meydana deprem felaketinin ardından bölgeye yardım için seferber olan Van'ın Başkale Belediyesi ve Başkale Kaymakamlığının hazırladığı yardım kamyonu yola çıktı.



Başkale ilçesinde vatandaşların katkılarıyla hazırlanan yardım malzemeleri, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere kamyona yüklenerek yola çıkarıldı. Yardım kolilerinin içinde battaniyeden ısıtıcıya, bebek bezinden giysilere, atkı ve bereden gıda maddelerine kadar onlarca farklı malzeme bulunuyor. Battaniye, giysi, hijyen maddeleri, bebek bezi, ısıtıcılar, kuru gıda gibi onlarca farklı malzeme belirli bir düzen içinde kolilere ayrılarak kayıt altına alındıktan sonra kamyona yüklendi. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, kamyonun malzemelerle dolması üzerine yola çıkması için talimat verdi. Dualar eşliğinde yardım malzemeleri teslim edilmek üzere yola çıktı.



Kaymakam Solak, yardım çağrısında bulundukları andan bu yana destek vererek tek yürek olan Başkale halkına ve yardımların toplanmasında çalışan ekiplere teşekkür ederek, "Elazığ ve Malatya depremini yaşayan vatandaşlarımıza bir nebze de olsa katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA