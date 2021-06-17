Başkale'de Filistin'e destek kermesi
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Başkale'de Filistin'e destek kermesi

Başkale'de Filistin'e destek kermesi
Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Başkale ilçesinde görevli öğretmenler "Filistin'e destek" kermesi düzenledi.

Başkale ilçesinde görevli öğretmenler "Filistin'e destek" kermesi düzenledi.

Kent meydanında düzenlenen kermeste kadın öğretmenlerin hazırladığı yemek ve içecekler satışa sunuldu.

Kermesten elde edilen gelirin Filistin'de ihtiyaç sahiplerine gönderileceği bildirildi.

Kermesi ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, vatandaşlardan kermese destek vermelerini istedi.

Başkale'de Filistin'e destek kermesi
Başkale'de Filistin'e destek kermesi
Başkale'de Filistin'e destek kermesi
Başkale'de Filistin'e destek kermesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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