Başkale'de Filistin'e destek kermesi
Başkale ilçesinde görevli öğretmenler "Filistin'e destek" kermesi düzenledi.
Başkale ilçesinde görevli öğretmenler "Filistin'e destek" kermesi düzenledi.
Kent meydanında düzenlenen kermeste kadın öğretmenlerin hazırladığı yemek ve içecekler satışa sunuldu.
Kermesten elde edilen gelirin Filistin'de ihtiyaç sahiplerine gönderileceği bildirildi.
Kermesi ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, vatandaşlardan kermese destek vermelerini istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur